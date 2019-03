Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftstoff unterschlagen

Northeim (ots)

Northeim, Lange Lage - Mittwoch, 13.03.2019, 20.40 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr kam es in der Langen Lage zu der Unterschlagung einer bislang unbekannten Menge von Dieselkraftstoff. Der 44 Jahre alte polnische Fahrer eines Sattelschleppers pumpte den Kraftstoff aus dem Tank des Lkw in den Tank eines in Polen zugelassenen VW Passats.

Kenntnis von dem Vorfall erhielt die Northeimer Polizei durch den telefonischen Hinweis eines Verkehrsteilnehmers auf einen verdächtigen Pkw in dem Northeimer Industriegebiet. Bei der Kontrolle des VW Passat wurden im Kofferraum mehrere leere Kraftstoffbehälter aufgefunden.

Gegen zwei 27 und 44 Jahre alte Polen sowie einen 39 Jahre alten Northeimer wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen mussten die beiden polnischen Staatsbürger noch an dem Abend jeweils eine Sicherheitsleistung von 250 Euro hinterlegen. Die Kraftstoffpumpe wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

