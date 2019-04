Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Unklarer Gasaustritt in einem Baumarkt in der Calwer Straße in Nagold - Eine verletzte Person

Nagold (Kreis Calw) (ots)

Um 11.45 Uhr wurde die Feuerwehr Nagold und das Erkundungsfahrzeug der Feuerwehr Wildberg zu einem unklaren Gasaustritt in der Calwer Straße in Nagold alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen war der Baumarkt bereits von Kunden und Mitarbeitern geräumt. Insgesamt waren zehn Personen betroffen von den eine Person unter Atemwegsreizungen klagte die vom Rettungsdienst zur Kontrolle in eine Klinik gebracht wurde. Ein erster Feuerwehrtrupp begab sich mit Atemschutz in die Verkaufsräume und begann unverzüglich mit Messungen in dem Bereich wo sich die verletzte Person aufhielt. Die Messungen ergaben kein Ergebnis um weitere Maßnahmen einzuleiten. Darauf wurde durch die Feuerwehr Wildberg die mit speziellen und noch feineren Messgeräten zum Einsatzort eilte ebenfalls Messungen durchgeführt. Auch diese Messungen ergaben ein negatives Ergebnis. Einsatzleiter Thomas Reiff übergab dem Eigentümer des Baumarktes die Einsatzstelle und die Feuerwehren rückten wieder in ihr Gerätehäuser ein. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften, die Polizei mit drei Fahrzeugen sechs Beamten vor Ort.

