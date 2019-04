POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Müllwagen und Pkw zwischen Essern und Lavelsloh

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Diepenau (ots)

Essern (ZIE) - Am Mittwoch, 10. April 2019, 06.38h kam es auf der Landesstraße 343 zwischen Essern und Lavelsloh zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw VW Passat eines 21-Jährigen Mannes aus Hille befuhr die L343 in der genannten Fahrtrichtung und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Pkw und ein davor befindliches Müllfahrzeug (Fa. BAWN Nienburg, Fahrer:männlich, 31 Jahre aus Rohrsen) zu überholen. Hierbei übersah er, daß der Müllwagen an der Kreuzung der L 343 mit den Straßen "Kaltenhöfen" und "Eichenalle", nach links in die Straße "Kaltenhöfen" abbiegen wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des Mannes aus Hille kam im Anschluß nach links von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stillstand. Glücklicherweise waren keine Personenschäden zu beklagen.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Pkw mußte abgeschleppt werden.

Die Polizei Stolzenau hat den Verkehrsunfall aufgenommen und entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der vom Pkw überholte weitere Pkw war bei Unfallaufnahme nicht mehr zugegen. Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Gerade der Fahrer dieses Pkw wird gebeten, sich als Zeuge des Unfalls mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

