Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nackter Mann auf Autobahnbrücke

Rodenberg (ots)

(Ar.) Die Suche nach einem unbekleideten älteren Mann beschäftigte am vergangenen Montag in den Nachmittagsstunden die Polizei. Gegen 14.00 Uhr wurde durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer von der nahgelegenen Autobahn 2 gemeldet, dass sich ein Nackter auf der Autobahnbrücke Deisterstraße aufhalten soll und von dort herunteruriniert. Da in solchen Fällen nie ausgeschlossen werden kann, dass sich jemand in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und eventuell auf die Autobahn springt, wurden umgehend drei verfügbare Funkstreifenwagen eingesetzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Person jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine Joggerin bestätigte den Beamten jedoch die Beobachtungen der Anrufer. Demnach soll es sich um einen älteren, ca. 60 jahre alten Herrn gehandelt haben, der jedoch vor Eintreffen der Polizei mit einem roten Kleinwagen mit SHG-Kennzeichen (mögl. Opel Corsa)davonfuhr. Weitere Hinweise gingen nicht mehr ein, so dass die Fanhdung kurze Zeit später erfolglos eingestellt wurde.

