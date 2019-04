Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 14.04.2019 Stürzelbach - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Stürzelbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019, 15.00 Uhr, bis Freitag, 12.04.2019, 16.40 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Stürzelbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine Hinweistafel und ein Straßennamensschild beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Lkw rückwärts die Straße "Auf dem Schleihahn" in Richtung Hauptstraße. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Hinweistafel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700,-Euro geschätzt. Zeugen haben am Freitag, 12.04.2019, gegen 08.00 Uhr, einen in der Nähe abgestellten weiß-blauen Sattelzug bemerkt. Eventuell kommt dieser als unfallverursachendes Fahrzeug in Betracht.

Hinweise bitte an die PI Altenkirchen:

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



