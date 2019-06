Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung am Schulzentrum in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 29.06.2019 beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Schulzentrums mutwillig ein Verkehrszeichen, sowie einen Mülleimer. Zudem wurden in unmittelbarer Umgebung mehrere Bauzäune umgeworfen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de

