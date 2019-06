Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trickdieb legt Seniorin rein

Koblenz (ots)

Eine Koblenzer Seniorin wurde am gestrigen Mittwoch, 26.06.2019, Opfer von Trickdieben. Um 10.45 klingelte ein Unbekannter an der Haustür in der Handwerker-straße und gab sich als Verkäufer eines der Nachbarhäuser aus. Gutgläubig ließ die Frau den Mann ins Haus und ließ sich von diesem in ein Gespräch verwickeln. Als der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Koblenzerin fest, dass zwischenzeitlich ihr Schlafzimmer durchsucht und Schmuck sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurden. Offensichtlich befand sich ein Mittäter des Unbekannten in der Wohnung. Der angebliche Hausverkäufer wird wie folgt beschrieben: Etwa 30-35 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, gepflegte Erscheinung, blonde kurze Haare, trug ein hellblaues Kurzarmhemd. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Koblenz, 0261-1032690, in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Trickdieben, die mit unterschiedlichsten Vorwänden versuchen, sich den Zutritt zu Woh-nungen von meist älteren, alleinstehenden Senioren zu verschaffen.

-Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

-Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie einen Nachbarn oder Nachbarin hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

