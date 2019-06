Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Westring/Badstraße, 17.06.2019, 11.30 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.06.2019, gegen 11.30 Uhr in Landau, Westring/Badstraße. Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr die Badstraße in Richtung Westring und nutzte verbotswidrig den über den Westring führenden Fußgängerüberweg. Eine in Richtung "Alter Messplatz" fahrende 79-jährige Pkw-Fahrer übersah die Radfahrerin und erfasste diese. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 800.--EUR geschätzt.

