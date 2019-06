Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Neumühlgasse, 17.6.2019, 07.20 Uhr Verkehrsunfall mit geflüchtetem Radfahrer

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.6.2019, gegen 07.20 Uhr, in Landau in der Neumühlgasse. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die schmale Gasse in vorgeschriebener Fahrtrichtung, als von der Einmündung zur Weißquartierstraße ein männlicher Fahrradfahrer einbog. Um eine Kollision mit der Radfahrer zu vermeiden, wich der 84-jährige nach links aus und fuhr in ein am Haus stehendes Baugerüst. Während der unbekannte Fahrradfahrer flüchtete entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von 2000.--EUR. Die Höhe des Schadens am Baugerüst konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

