Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Martin-Luther-Straße, 17.6.2019, 06.25 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Person

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.6.2019, gegen 06.25 Uhr in Landau an der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Ostring. Bei ausgeschalteter Ampelanlage missachtete ein 84-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 47-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 84-jährigen ausgehebelt und landete mit dem Dach auf der Fahrbahn. Hierbei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und nach der Bergung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Bergung des auf dem Dach liegenden Pkw wurde durch den Abschleppdienst durchgeführt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 28.000.--EUR

