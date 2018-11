POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Nackenheim (ots) - Nackenheim, Franz-von-Sickingen-Straße. Am 27.11.2018, gegen 01.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter, durch die Garage eines Einfamilienhauses in dieses zu gelangen, indem sie eine Metalltür aufhebelten. Jedoch wurde beim Eindringen in die Garage bereits Alarm ausgelöst und ein weiteres Vorgehen damit verhindert. Somit wurde auch nichts entwendet. Der oder die Täter konnten in der Nacht nicht mehr angetroffen werden, obwohl umgehend Fahndungsmaßnahmen einleitet wurden.

Hinweise an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

