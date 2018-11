POL-PPMZ: Raub in Einkaufsmarkt

Oppenheim (ots) - Montag, 26.11.2018, ca. 20.50 Uhr. Der Marktleiter des Netto-Markt in Oppenheim meldet, dass jemand versucht hat, mit Gewalt an das Geld aus der Kasse zu gelangen. Die Kassiererin schildert, dass der Täter als einziger Kunde im Markt an die Kasse kam und eine Packung Kaugummi bezahlen wollte. Als die Kassiererin ihm das Wechselgeld geben wollte, schubste er sie mit einem starken Impuls von der Kasse weg und versuchte gleichzeitig mit der anderen Hand in die Kasse zu greifen - begleitet durch den Satz "Finger weg vom Geld". Trotz des Wegstoßens konnte die Kassiererin noch den Deckel der Kasse zuschlagen, sodass der Täter nicht an das Geld gelangte. Daraufhin rannte er aus dem Markt und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kassiererin wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, stand jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Vorfalls. Obwohl die Mitarbeiterin schon lange beim Netto in Oppenheim arbeitet hat sie den Täter noch nie zuvor gesehen. Das bezahlte Kaugummi Päckchen nahm der Täter mit. Beschreibung des Täters:

- Schmale Nase - Dunkle Strickmütze - Bunter Schal (über den Mund gezogen) - Dunkle Kapuzenjacke (Kapuze bis kurz über Augen heruntergezogen) - Schwarze Hose mit aufgesetzten Taschen an den Seiten - Dunkle Turnschuhe - Blass - Ca. 176cm groß - Schlank - Kein Akzent

Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100

Polizeipräsidium Mainz

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133-933100

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de





