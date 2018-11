POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Uelversheim (ots) - Bereits am 25.11.2018, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr, wurde in Uelversheim, St.-Martin-Straße, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter hatten die Terrassentür eingeschlagen/eingeworfen und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Hier wurden einige Räume durchsucht und auch Wertgegenstände entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133-933100

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell