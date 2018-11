POL-PDMT: Sachbeschädigung an Grundstücksumzäunung

Ruppertshofen (ots) - Im Zeitraum 01 Uhr bis 02:30 Uhr am Sonntag, den 25.11.2018 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grundstücksumzäunung "Auf der Klipp" in Ruppertshofen. Dabei wurden zahlreiche eiserne Zaunpfähle mutwillig umgebogen und dadurch stark diformiert. Hinweise bitte an die Polizei St.Goarshausen unter 06771-9327-0.

