Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrzeugkontrollen

Edesheim (ots)

In den Abendstunden (22 Uhr bis 23 Uhr) wurde gestern (17.062019) in der Leonhard-Eckel-Siedlung eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Vier Autofahrer erhielten eine Kontrollaufforderung, weil sie ihren Führerschein nicht mitführten. Ein 69-jähriger Autofahrer erhält ein Bußgeldbescheid von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg, weil er mit 0,8 Promille mit seinem PKW in die Kontrollstelle fuhr. Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



