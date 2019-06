Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Göcklingen, Hauptstraße, 14.6.2019, 13.10 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Göcklingen, Kreis Südliche Weinstraße (ots)

Am 14.6.2019, gegen 13.10 Uhr musste ein 47-jähriger Rollerfahrer in der Hauptstraße in Göcklingen so stark abbremsen, dass er auf die Straße stürzte. Hierbei verletzte er sich im Becken- und Schulterbereich. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Grund für seine Vollbremsung war ein entgegenkommender Traktor. Dessen 49-jähriger Fahrer zum Abbiegevorgang nach links ansetzte, beim Erblicken des entgegenkommenden Rollerfahrers aber wieder nach rechts lenkte. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

