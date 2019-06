Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Südring, 16.6.2019, 03.15 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam es am 16.6.2019, gegen 03.15 Uhr in Landau im Südring. Hierbei wurde einer Person in das Gesicht geschlagen und leicht an der Nase verletzt, sowie sein T-Shirt zerrissen. Nach Klärung der Sachlage und Strafantragsverzicht des Geschädigten wurden Platzverweise an die Beteiligten der Schlägerei ausgesprochen.

