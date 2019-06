Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ingenheim, Firststraße, 16.6.2019, 12.15 Uhr Brand eines Wohnmobils

Billdigheim-Ingenheim (ots)

Am 16.6.2019, gegen 12.15 Uhr wurde ein brennendes Wohnmobil in Ingenheim in der Firststraße gemeldet. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass das Feuer aufgrund heiß gelaufener Bremsen entstanden ist.

