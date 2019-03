Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruchsserie in Witzenhausen und Neu-Eichenberg aufgeklärt

Eschwege (ots)

Festnahme einer überregionalen Einbrecherbande

Die Serie von Wohnungseinbrüchen, die seit November 2018 in Witzenhausen, Neu-Eichenberg und zuletzt in Bad Sooden-Allendorf für Unruhe bei den Haus- und Wohnungsbesitzern sorgte, konnte nunmehr aufgeklärt werden. Schwerpunktmäßig waren Wohnungseinbrüche in Göttingen und Northeim zu registrieren, woraufhin durch die Polizeiinspektion Göttingen eine spezielle Ermittlungsgruppe eigens dafür eingerichtet wurde.

Da sich Parallelen zu den Einbrüchen in Neu-Eichenberg und in Witzenhausen zeigten, arbeitete die Regionale Kriminalinspektion Werra-Meißner (Kripo) mit der Ermittlungsgruppe eng zusammen. Anfang Februar konnten dann mehrere Personen (eine Frau und vier Männer) verschiedener Nationalitäten bei Durchsuchungen in Stadt und Landkreis Göttingen sowie einer Verkehrskontrolle festgenommen werden Ihnen können eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen nachgewiesen werden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist die Bande, die in wechselnder Besetzung mit einer Gruppe aus Norddeutschland unterwegs war, seit November 2018 auch im Werra-Meißner-Kreis aktiv gewesen. Die Ermittler der Eschweger Kripo konnten bereits einige sichergestellte Gegenstände Tatorten im hiesigen Bereich zuordnen. Insgesamt konnten bei den polizeilichen Maßnahmen eine Unmenge von Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Die genaue Zuordnung aller Asservate wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen; die ermittelnden Beamten werden sich diesbezüglich mit den Geschädigten in Verbindung setzen.

Gegen die festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 25 - 37 Jahre wurden wegen Verdacht des Bandendiebstahls und -hehlerei durch den zuständigen Haftrichter Untersuchungshaftbefehl erlassen. Alle Tatverdächtigen sitzen derweil in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen ein.

"Neben der guten Tatortarbeit führten auch die täterorientierten Ermittlungen und die enge Zusammenarbeit der benachbarten Polizeidienststellen über die Landesgrenzen hinweg zu dem Erfolg", führt Kriminaldirektor Rainer Neusüß aus. Der Aussage seines Kollegen, Kriminaldirektor Thomas Breyer von der Kripo in Göttingen, dass aufmerksame Bürger oftmals das entscheidende "Mosaikteilchen" für den Ermittlungserfolg sind, ist nichts hinzuzufügen. "Daher sollte sich auch niemand scheuen, bei verdächtigen Beobachtungen im Wohnumfeld die örtliche Polizei zu verständigen", formuliert Rainer Neusüß eine Bitte an die Bevölkerung des Kreises.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

