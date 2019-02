Polizei Eschwege

POL-ESW: Computerbetrug - Fahndung nach unbekannten Täter

Eschwege (ots)

Die Beamten des Polizeipostens in Bad Sooden-Allendorf suchen einen offenbar bundesweit agierenden Täter, der bereits am 14.07.18 in der Sparkassenfiliale in Meißner-Abterode und am 15.07.18 in der Filiale der Kasseler Sparkasse in Söhrewald-Wellerode unberechtigt mit einer zuvor in Bad Sooden-Allendorf entwendeten EC-Karte Geld abgehoben hat. Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden von 3775 Euro. Bei einem weiteren betrügerischen Versuch am 16.07.18, wiederum in Meißner-Abterode, wurde die Karte eingezogen. Sämtliche polizeiinterne Ermittlungen die Identität des Täters anhand der Aufnahmen zu klären, führten bislang nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zur Identität des Täters unter der Telefonnummer 05652-9279430 für den Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf oder unter der Telefonnummer 05651/9250 für die Polizeistation in Eschwege.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

