Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle in Witzenhausen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 10:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 30-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Klein-Lkw die Walburger Straße in Witzenhausen stadtauswärts. In Höhe der Aral-Tankstelle beabsichtigte er nach links auf das Tankstellengelände aufzufahren, musste aber aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Dies erkannte die nachfolgende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die 48-Jährige leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Walburger Straße in Witzenhausen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr um 15:00 Uhr ein Pkw Mercedes in die Waschhalle und direkt beim Einfahren gegen den rechten Arm der Waschvorrichtung. Dabei wurden eine Düse und mehrere Kleinteile der Anlage abgerissen. Die Fahrerin führte trotzdem den Waschgang an ihrem Fahrzeug durch und anschließend aus der Waschanlage heraus und davon. Der Vorfall wurde ihrerseits nicht gemeldet. Die Beschädigung führte dazu, dass die Waschanlage nicht mehr genutzt werden konnte.

