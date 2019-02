Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Eschwege (ots)

Am Montag, 25.02.19 wurden durch Beamte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner in Waldkappel Durchsuchungsbeschlüsse bei zwei Beschuldigten vollstreckt. Bei der Durchsuchung der Wohnräume konnte umfangreiches Diebesgut sichergestellt werden. Dieses stammt überwiegend aus Geschäften, Wohnungen aber auch aus leerstehenden Wohnhäusern. Die Tatorte befanden sich überwiegend in Waldkappel und den umliegenden Ortsteilen. Die beiden Beschuldigten wurden im Anschluss an die Durchsuchungen vorläufig festgenommen. Im Zuge der polizeilichen Vernehmung räumten sie einen Teil der Straftaten ein. Die sichergestellten Gegenstände lassen aber den Verdacht weiterer Straftaten zu. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch einige Zeit an. In Rede stehen mehr als 20 Diebstähle/ Einbrüche die - nach Angaben der Beschuldigten - zur Finanzierung ihrer Drogensucht erforderlich waren. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 33-Jährigen und einem 40-Jährigen aus Waldkappel, die am gestrigen Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurden. Dieser erließ gegen die beiden Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl. Bezüglich der Zuordnung der sichergestellten Gegenstände wird die Kripo auf mögliche Geschädigte in den nächsten Wochen zukommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell