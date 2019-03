Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.03.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Donnerstagnachmittag gg. 14.15 Uhr kollidierte eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus Wehretal mit einem Reh auf der Landesstraße L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 600.-EUR, das Reh lief in die angrenzende Feldgemarkung.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagmittag gg. 13.45 Uhr wurde in der Luisenstraße in Eschwege der geparkte Pkw eines 32-jährigen aus Effelder beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der die Luisenstraße aus Richtung Humboldtstraße kommend in Richtung Wolfsgraben befuhr, streifte die Fahrertür des geparkten Pkw, als der 32-jährige Fahrer gerade aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war. Am Pkw des 32-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 800.-EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Wolfsgraben. Hinweise zu dem Verursacher unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Donnerstag zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr wurde durch Unbekannte die Hauswand einer Gaststätte am Stad mittels Graffitifarbe beschmiert. Die Höhe des Sachschadens wird mit 250.-EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

2 x Sachbeschädigung an Pkw

Donnerstagabend gg. 17.45 und 17.49 Uhr kam es in Eschwege zunächst Hinter der Mauer und kurz darauf in der Netergasse jeweils zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Nach Zeugenangaben steht für beide Taten ein 26-jähriger aus Eschwege im Verdacht, bei den beiden Pkw`s zunächst auf die Motorhaube gesprungen zu sein und anschließend gegen die Frontscheibe getreten zu haben. Der Sachschaden an den Pkw`s wird mit jeweils 2000.-EUR angegeben.

Rauchentwicklung

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Freitagmorgen in der Ringstraße in Reichensachsen, als in einem dortigen Wohnhaus aufgrund einer Rauchentwicklung die Rauchmelder ausgelöst wurden. Festgestellt wurde schließlich, dass sich ein Lappen mit Leinölanhaftungen, der sich in einer Holzkiste im Wohnzimmer des Hauses befand, aufgrund einer chemischen Reaktion mit Sauerstoff spontan selbst entzündet hatte. Es entstand kein Gebäudeschaden, die Feuerwehr musste lediglich das Gebäude ausreichend lüften. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Am Donnerstagabend gg. 19.05 Uhr kollidierte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel mit einem Stück Rehwild auf der Fahrt von Fürstenhagen in Richtung Hirschhagen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR, das Reh lief später in den angrenzenden Wald.

Am Freitagmorgen gg. 06.05 Uhr kollidierte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau mit einer Rotte Wildschweine, als er auf der Landesstraße L 3225 von Hessisch Lichtenau in Richtung Friedrichsbrück unterwegs war. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000.-EUR. Da der Pkw zudem nicht mehr fahrbereit war, veranlasste der Fahrer eigenverantwortlich die Abschleppung seines Pkw.

Polizei Witzenhausen

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl einer Sackkarre in Witzenhausen im Wert von 79.-EUR von der Campinganlage Am Sande. Unbekannte entwendeten besagte Sackkarre im Zeitraum zwischen dem 24.02.2019, 20.00 Uhr und dem 25.02.2019, 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

PD Werra-Meißner - Pressestelle -; POK Först

