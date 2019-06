Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Annweiler/Rinnthal/Ramberg (ots)

Am Nachmittag des 16.06.2019 wurden auf der B 48 bei Rinnthal, im Wellbachtal, am Parkplatz "Langenbächel" sowie auf der L 506 bei Ramberg am Parkplatz "Drei Buchen" Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Zweiräder" durchgeführt. Insgesamt wurden 41 Motorfahrer angehalten und kontrolliert. Es wurden lediglich 3 Beanstandungen wegen des Nichtmitführens der Führerscheine bzw. der Zulassungsbescheinigungen ausgesprochen. Insoweit war den zahlreichen "Zweiradausflüglern" eine gute Verkehrsmoral zu bescheinigen.

