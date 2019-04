Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung am Bahnhof

Speyer (ots)

06.04.2019 22:50 Uhr Eine 28jährige alkoholisierte männliche Person befand sich auf dem Bahnsteig am Speyerer Hauptbahnhof und belästigte die dortigen Gäste indem er sie anschrie und mit einem mitgeführten Hammer auf Gegenstände einschlug. Er traf dort auf eine 7köpfige Personengruppe im Alter von 15-18 Jahren, mit denen er wohl Streit anfangen wollte. Kurz bevor er die Personengruppe erreichte stürzte der 28jährige vermutlich alkoholbedingt, was einer aus der Gruppe nutzte, um den am Boden liegenden Mann zu treten. Hierbei wurde der 28jährige leicht verletzt. Da dieser sich auch nach dem Eintreffen der Streife nicht beruhigte und weiter auf die Personengruppe zugehen wollte, wurden ihm zunächst Handfesseln angelegt und er wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 28jährige einen Wert von 2,23 Promille. Sachschaden entstand keiner

