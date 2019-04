Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Von Unfallstelle geflüchtet 05.04.2019, 10.00- 14:00 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hasenpfuhlstraße einen Verkehrsunfall, indem er vermutlich beim Einparken entlang des Fahrbahnrandes einen vor ihm parkenden Jeep Grand Cherokee beschädigte. Anschließend flüchtete der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe an dem Jeep beläuft sich auf schätzungsweise auf 1000 Euro.

Polizeiinspektion Speyer

