Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zwei Verkehrsunfallfluchten an geparkten PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch wurden Beschädigungen an zwei geparkten PKW festgestellt. Ein in der Schlachthausstraße ordnungsgemäß abgestellter grauer Skoda wurde vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. In der Salinenstraße wurde auf dem Parkplatz einer Klinik ein blauer Suzuki, vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

