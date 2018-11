POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Essen - Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - 2. Folgemeldung - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45329 E-Altenessen-Nord: Nach einer körperliche Auseinandersetzung in der U-Bahn-Linie 11 am Montag, 12. November, bei der ein 15-jähriger Jugendlicher lebensgefährlich verletzt wurde, sucht der Ermittler weiterhin nach Mitfahrer der U-Bahn. Wie berichtet, wurde ein 15-jähriger Essener während einer körperlichen Auseinandersetzung in einer U-Bahn schwer verletzt. Der 15-Jährige und sein 17 Jahre alter Freund konnten flüchten. Im Zuge der Videoauswertung stellte der Ermittler fest, dass sich Personen in der U-Bahn-Linie 11 während der Tat aufgehalten haben. Dem letzten Zeugenaufruf in der Presse folgten bereits zwei Männer und eine Frau. Nun sucht der Ermittler noch einen älteren Herrn, der sich im Abteil aufgehalten hat. Er ist vermutlich über 65 Jahre alt, hat lichtes Haar und trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und hellgraue Schuhe. Der noch unbekannte Herr aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Kripo zu melden. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell