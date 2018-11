POL-E: Essen: Beim Einsteigen ins Auto Handtasche entrissen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45127 E.-Ostviertel: Ein Unbekannter entriss am Freitagnachmittag (16. November) die Handtasche einer 85- Jährigen auf der Goldschmidtstraße, während sie gerade in ein Auto einsteigen wollte. Zwei Senioren (80,85) fuhren zur Essener Innenstadt und parkten ihr Auto auf einem Parkplatz an der Goldschmidtstraße. Als sie später zu dem Parkplatz zurückkehrten, öffnete der 80- Jährige das Auto und stieg auf der Fahrerseite ein. Während die 85- jährige Frau auf der Beifahrerseite einstieg, näherte sich ein unbekannter Mann und riss ihr plötzlich die Tasche aus der Hand. Diese Person und wahrscheinlich sein Komplize flüchteten zu Fuß über die Engelbertstraße, Richtung Innenstadt. Eine Autofahrerin (30), die zum gleichen Zeitpunkt auf der Goldschmidtstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, musste stark abbremsen, weil zwei Männer quer über die Kreuzung rannten. Einer der Männer trug die Handtasche bei sich. Die Männer sind zwischen 20 und 25 Jahren alt, dunkelhäutig, zirka 180 cm groß, beide trugen dunkle Kurzmäntel oder Parker, einen 3-Tage-Bart und kurze dunkle Haare. Der Tatverdächtige, der die Handtasche raubte, trug zudem eine beigefarbene Hose. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 31 sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tathandlung oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

