Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Steinwurf und Schlag ins Gesicht - Eskalation eines Streites

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Morgen beschäftigte sich ein 39-jähriger Mann aus Frankeneck mit Gartenarbeiten am dortigen Sportplatz. Oberhalb des Sportplatzes spazierte ein Fußgänger mit seinem Hund auf dem Waldweg. Bereits am Vortag kam es zwischen den beiden Parteien zu einer verbalen Streitigkeit. Der Spaziergänger warf unverhofft einen Stein in Richtung Kopfpartie des Gartenarbeiters, welche er nur knapp verfehlte. Dies brachte den 39 Jährigen so in Rage, dass dieser dem Passant hinterher lief und diesem ins Gesicht schlug. Beide Männer müssen sich nun einer Strafanzeige verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell