Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.03.19, 08:28 Uhr der PD Neustadt - Schwerer Verkehrsunfall mit LKW auf der A 6 zwischen Grünstadt und Wattenheim

Autobahn A 6, Leininger Berg (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 7,5 Tonner LKW mit Anhänger am Stauende auf einen 40 Tonner Sattelzug auf. Der 60 jährige Fahrzeugführer des aufgefahrenen LKW wurde im Führerhaus eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern wegen der Bergungsarbeiten noch mindestens eine Stunde voll gesperrt.

