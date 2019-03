Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW auf der A 6 zwischen Grünstadt und Wattenheim

Autobahn A 6, Leininger Berg (ots)

Am 14.03.19 gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A 6, zwischen den Anschlusstellen Grünstadt und Wattenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Derzeit ist die Autobahn im genannten Abschnitt in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich im Rückstau einer Baustelle am Leininger Berg ein Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden LKW im Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten sind derzeit am Laufen. Zur Unfallaufnahme wird u. a. auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sobald umfassende Informationen vorliegen, erfolgt von hier aus eine weitere Pressemeldung. Von weiteren Anfragen - insbesondere bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim - bitten wir deshalb Abstand zu nehmen.

