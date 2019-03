Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagmorgen wurden zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr in der Schlachthofstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Grund hierfür ist unter anderem die dort ansässige KiTa. Bei erlaubten 30km/h, wurde der Spitzenreiter mit 50km/h gemessen. Dies ist stellt eine Überschreitung von mehr als 50% dar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden ebenfalls Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In der Landauer Straße konnte bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50km/h der Schnellste mit 75km/h gemessen werden. Diesen erwartet nun eine Geldbuße, als auch einen Punkt beim KBA in Flensburg.

