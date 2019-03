Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bockenheim - Reifenstecher unterwegs

Bockenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 12.03.2019, 15:15 Uhr und Mittwoch, 13.03.2019 07:20 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter mehrere Reifen an mindestens vier geparkten Autos in der Schillerstraße in Bockenheim. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

