Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Seitenscheibe eingeschlagen - Geldbeutel gestohlen

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.03.19, zw. 15:15 - 16.05 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter an einem auf dem Parkplatz "Weilach" abgestellten Pkw die Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern einen in der Mittelkonsole abgelegten braunen Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der Geldbeutel konnte am Abend des 11.03.19 aufgefunden werden. Die persönlichen Dokumente waren alle vorhanden. Es fehlte lediglich das Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Tipp der Polizei: Im Pkw sollten keine Taschen, Handys, Navigationsgeräte oder andere Wertgegenstände liegen gelassen werden, auch wenn Sie nur für kurze Zeit das Fahrzeug stehen lassen, denn ein Auto ist kein Tresor!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



