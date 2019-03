Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schadensträchtiger Einbruch in Arztpraxis - Kripo Neustadt bittet um sachdienliche Hinweise

Haßloch (ots)

In der Zeit von Freitag, d. 08.03.2019, und Montag, d. 11.03.2019, 06.30 Uhr, entwendeten Einbrecher aus einer Arztpraxis am Rathausplatz in Haßloch hochwertige medizinische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Diebe unter Einsatz von professionellen Aufbruchwerkzeugen in die Praxisräume ein. Die Kripo Neustadt ermittelt auf Hochtouren und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de

