POL-PDNW: Orkantief Eberhard und seine Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Tage wütete das Orkantief im Dienstgebiet der PI Neustadt/Weinstraße. Insgesamt kam es durch den Sturm zu sieben Polizeieinsätzen. Diese waren geprägt von Gefahrenstellen im Verkehr, umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste sowie weggewehtes Baustellenequipment. Im Detail sind zwei beschädigte Fahrzeuge, drei Dächer an denen Ziegeln weggeweht wurden, fünf umgefallene Schilder bzw. Zäune sowie acht umgestürzte Bäume zu verzeichnen. Die witterungsbedingten Schäden in Form von Gebäude- und Fahrzeugschäden beläuft sich auf eine Gesamtschadenshöhe von ca. 10.000EUR.

