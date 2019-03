Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einsätze wegen starker Windböen

Bad Dürkheim (ots)

Am 10.03.19, in der Zeit vom 15:00 - 19:30 Uhr, wurde die Polizei Bad Dürkheim über insgesamt 12 Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem gestrigen starken Sturm und Windböen informiert. So war auf der L 516, Höhe Weinstraßenfenster ein Mandelbaum auf die Fahrbahn gestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr beseitige den Baum. In Leistadt wurde ein abgestellter Anhänger durch eine Windböe umgeweht. Der Besitzer konnte erreicht werden und sicherte seinen Anhänger ab. Im Bereich Ruheforst und Alte Schmelz befanden sich mehrere Äste auf der Fahrbahn der B 37 und im Bereich der Papierfabrik Cortier und Wolfental neigten sich einige Bäume bedenklich i.R. Fahrbahn. In diesen Fällen kümmerte sich die FFW Bad Dürkheim um die Beseitigung der Gefahrenstellen.

