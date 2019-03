Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Seitenscheibe eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum 11.03.19 an einem vor dem Campingplatz "Almensee" auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw, Dacia die Beifahrerscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern einen kleinen Rucksack, in dem sich neben dem Fahrzeugschein auch noch Essen und persönliche Papiere befanden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

