POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2018 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Ravenstein: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 14.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnertagmittag an der Einmündung Eichenstraße / Akazienstraße in Merchingen. Ein Audi-Fahrer befuhr die Eichenstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung wollte der 45-Jährige nach links in Richtung Hüngheim abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß mit einem weiteren Audi, dessen Fahrer geradeaus auf der Eichenstraße weiterfahren wollte.

