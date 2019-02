Polizei Düren

POL-DN: Stoppschild überfahren - zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Nörvenich (ots)

Gegen 07:00 Uhr war ein 58-jähriger Kreuzauer auf der Jakobstraße aus Richtung Jakobwüllesheim unterwegs und wollte nach links auf die L 264 abbiegen. An dem Stoppschild habe er noch von rechts kommende Autos durchgelassen und sei dann in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kollidierte er mit dem Auto eines vorfahrtberechtigten 49-Jährigen, der die L 264 aus Kelz kommend in Richtung Frauwüllesheim befuhr. Der Wagen des Mannes aus Mechernich kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Feld rechts neben der Straße mit der Front Richtung Kelz stehen. Der Wagen des Unfallverursachers landete ebenfalls im Feld. Durch die Kollision wurden zwei Schilder und ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen.

P:Fotos PressemeldungVU

Die beiden Unfallteilnehmer waren leicht verletzt und wurden vor Ort im Rettungswagen versorgt. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell