Polizei Düren

POL-DN: Brände in Birkesdorf

Düren (ots)

Zwei Brandorte gab es am frühen Dienstagabend in Birkesdorf. Beide liegen in unmittelbarer Nähe zueinander.

Gegen 18:30 Uhr stellte der Bewohner eines Hauses in der Behringstraße fest, dass der Inhalt seiner Papiermülltonne brannte. Der Mann löschte das Feuer mit eigenen Mitteln, zu einem weiteren Schaden kam es nicht.

Etwa zur gleichen Zeit bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Akazienstraße, dass jemand etwas durch den Briefschlitz warf. Als er nachschaute, fand er ein Teelicht, das noch glomm. Die Flamme war offenbar beim Wurf durch den Schlitz erloschen. Somit ist es nur dem Zufall zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand.

Während im erstgenannten Fall von einer Sachbeschädigung durch Feuer ausgegangen wird, ermittelt der zuständige Brandsachbearbeiter im zweiten Fall wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit ihm zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02421 949-8123 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell