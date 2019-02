Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Linnich und Düren

Linnich / Düren (ots)

Drei Einbruchstatorte nahm die Kriminalpolizei am Mittwoch auf. Während der oder die Täter in Linnich zwei Mal in Häuser eindringen konnten, blieb es im dritten Fall beim Versuch.

Am Mittwoch, zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr, hebelte ein Einbrecher ein Fenster eines Hauses in der Straße "Am Sengelskamp" in Tetz auf. Alle Räume wurden nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet.

Ein Haus in der Lindenstraße in Körrenzig geriet zwischen 08:45 Uhr und 20:30 Uhr ebenfalls in den Fokus von Einbrechern. Nachdem Versuche, über den Kellerbereich in das Haus einzudringen, scheiterten, schoben der oder die Täter die Rollladen an der Terrasse hoch und schlugen die Scheibe der Tür ein. So gelangte man ins Haus. Dem ersten Anschein nach wurde diverser Schmuck entwendet.

Den Versuch, in ein Haus in der Straße "Kirchfeld" in Lendersdorf einzubrechen, musste ein Unbekannter abbrechen. Eine Nachbarin hatte kurz nach halb acht am Morgen eine männliche Person an der Rückseite des Hauses gesehen. Der Mann hantierte an der Terrassentür. Die Zeugin verständigte daraufhin unverzüglich die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, hatte der Einbrecher bereits die Flucht ergriffen. Hebelspuren an mehreren Fenstern im Erdgeschoss zeugten von seinem Tun. Zur Beschreibung konnte die Zeugin noch angeben, dass der Mann eine schwarze Jacke trug, wobei er die Kapuze über seinen Kopf gezogen hatte.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110! Jeder Hinweis zählt!

