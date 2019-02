Polizei Düren

POL-DN: Tabakwaren aus Kiosk entwendet

Düren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Kiosk ein. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Durch Einschlagen der gläsernen Eingangstür gelangten der oder die Einbrecher in der Zeit zwischen Montagabend, 22:35 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:50 Uhr, in den Verkaufsraum an der Wilhelmstraße. Sie vergriffen sich an den zum Verkauf ausgelegten Tabakwaren und entkamen hiermit in bislang unbekannte Richtung.

Eine Zeugin hatte die beschädigte Tür am Morgen festgestellt und die Polizei informiert. Diese rückte zur Spurensicherung aus und leitete ein Strafverfahren ein. Hinweise zur Unterstützung der Ermittlungen werden unter der Telefonnummer 02421 949-8311 entgegen genommen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

