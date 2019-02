Polizei Düren

POL-DN: In Einfamilienhaus eingebrochen

Heimbach (ots)

Am Dienstag drangen Unbekannte in ein Haus im Waldweg in Hergarten ein.

Zwischen 08:20 Uhr und 15:30 Uhr hebelten die Eindringlinge die Kellertür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut fiel ihnen Bargeld in die Hände, mit dem sie sich unerkannt entfernten.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen

