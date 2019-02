Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Geschäftsräume

Düren/Inden/Langerwehe (ots)

Drei Einbrüche in Geschäftsräume verzeichnete die Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag.

Zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:15 Uhr, geriet eine Werkstatt samt Büroräumen in der Indener Straße in Inden-Altdorf in den Fokus von Einbrechern. Nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war, wurden diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurden unter anderem mehrere Werkzeugmaschinen sowie Bargeld entwendet.

Gegen 03:45 Uhr in der Nacht zu Donnerstag wurde an einem Getränkemarkt in der Hauptstraße in Langerwehe ein Alarm ausgelöst, weil die Eingangstür aufgehebelt worden war. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ein Imbiss in der Kölner Landstraße in Düren war in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Einbrechern. Auch hier liegt die Tatzeit bei 03:45 Uhr. Nach Aufhebeln eines Fensters wurden die Räumlichkeiten betreten. Nach ersten Feststellungen wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

