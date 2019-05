Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg/Winnen/Rennerod - PKW-Aufbrüche - Zeugen gesucht!

Hellenhahn-Schellenberg/Winnen/Rennerod (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 22.05.19, auf Donnerstag, den 23.05.19 brachen bisher unbekannte Täter zwei abgestellte Kleintransporter in der Secker Straße in Hellenhahn-Schellenberg und einen weiteren Kleintransporter in der Straße, Zur schönen Aussicht, in Winnen auf. Aus diesen entwendeten sie hochwertige Arbeitsmittel (Akkuschrauber, Trennschleifer, Bohrhammer und weitere Gegenstände).

In der Nacht von Montag, den 20.05.2019, auf Dienstag, den 21.05.2019 kam es zu zwei weiteren PKW-Aufbrüchen in der Bahnhofstraße in Rennerod. Hierbei wurden zwei Kleintransporter aufgebrochen und ebenfalls hochwertige Arbeitsmittel entwendet.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen oder hochwertige Arbeitsmittel im Auto liegen, auch nicht "versteckt". Nehmen Sie Mobiltelefone oder mobile Navigationsgeräte auch beim kurzfristigen Verlassen des Fahrzeuges mit und präsentieren Sie diese nicht möglichen Straftätern. "Räumen Sie Ihr privates/berufliches Auto aus, ehe es andere tun!"

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Westerburg unter der Rufnummer 02663-9805-0.

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



