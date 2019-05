Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Seck - Wohnhausbrand

Seck (ots)

Am Donnerstag, den 23.05.2019 um 02.52h wird der Polizei Westerburg ein Wohnhausbrand in Seck gemeldet. Ob sich Personen im Gebäude befinden, ist derzeit nicht bekannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort ist der Dachstuhl des Gebäudes bereits lichterloh am brennen. Es stellt sich jedoch zum Glück heraus, dass das ältere Gebäude mit angrenzender Scheune unbewohnt ist. Durch den schnellen Einsatz der starken Feuerwehrkräfte kann ein Übergreifen der Flammen auf die sehr dicht stehenden Nachbarhäuser verhindert werden. Es wurde niemand verletzt, insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrkräfte aus den Gemeinden Seck, Irmtraut, Rennerod und Westerburg mit der Brandbekämpfung betraut. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 50.000EUR belaufen.

