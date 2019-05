Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Leitstelle des Kreises Mettmann zieht in neue Räumlichkeiten

Mettmann (ots)

Am Dienstag den 21.05.2019 Zog die Leitstelle des Kreises Mettmann nach 24 Jahren aus der Feuerwache Mettmann an der Laubacher Straße in ihr neues Interimsdomizil auf dem Hüls 5 um. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wurden Möbel gepackt und nach und nach die einzelnen Leitplätze auf die neue Leitstelle umgeschaltet. Gegen 17:00 konnte der letzte Disponent die Leitstelle in der Feuerwache verlassen und wurde zusammen mit dem Leiter der Leitstelle durch die Kollegen der Feuerwache "ausgekehrt". Ein weinendes Auge, weil nach 24 Jahren auch ein liebgewonnener Teil der Wache Mettmann verschwindet. Ein lachendes Auge, da hierdurch dem dringend benötigten Platzbedarf sowohl der Leitstelle, als auch der Feuerwehr Mettmann Rechnung getragen wurde. Die Feuerwehr Mettmann wünscht den Kollegen alles gute in Ihrem "Übergangsheim" und hofft auch weiterhin auf enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

