Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Große Schauübung der Feuerwehr am 25.05.2019 um 11 Uhr am Mehrgenerationenhaus

Mettmann (ots)

"Ein Autofahrer erleidet während der Fahrt einen Herzinfarkt, verliert daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammt einen Bagger an einer Baustelle vor dem Mehrgenerationenhaus. Der Pkw-Fahrer wird dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch den Aufprall beschädigt der Bagger eine Gasleitung. Das ausströmende Gas entzündet sich. Der Brand greift auf das Gebäude über, Rauch breitet sich überall aus, die Treppenräume und Fluchtwege sind versperrt. Mehrere Personen werden vermisst, eine Person hat sich auf das Dach gerettet."

Was sich anhört wie ein Horrorszenario, ist diesmal glücklicherweise nur das Drehbuch einer groß angelegten Schauübung, die die Feuerwehr Mettmann im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums durchführt. Sie möchte damit den Zuschauenden ihre Taktik, ihr Vorgehen und ihre Technik ein Stück weit näher bringen. Als besonderes Highlight wird der fiktive Einsatz aus den unterschiedlichen Perspektiven der Einsatzkräfte auf Video festgehalten. Die so eingefangenen Eindrücke bilden die Basis für einen eigenen Imagefilm der Feuerwehr, der im Laufe des Jahres veröffentlicht wird. Im Anschluss an die Schauübung stehen die Einsatzkräfte allen Zuschauenden für den Dialog zur Verfügung. Ebenso können die eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge erkundet und hautnah bestaunt werden.

Die Übung findet am 25. Mai 2019, um 11:00 Uhr auf der Königshofstraße im Bereich des Mehrgenerationenhauses statt. Das voraussichtliche Ende ist gegen 12.10 Uhr geplant.

Zuschauende und Fotografierende sind diesmal ausdrücklich erwünscht!

